В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар
10:02 09.03.2026
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар - РИА Новости, 09.03.2026
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в результате иранской атаки на объект в промышленном районе Маамир в Бахрейне, погибших нет, причинен материальный ущерб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, бахрейн, сша, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Бахрейн, США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар

В Бахрейне после атаки Ирана на объект в промзоне Маамир вспыхнул пожар

Бахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Бахрейн. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в результате иранской атаки на объект в промышленном районе Маамир в Бахрейне, погибших нет, причинен материальный ущерб, сообщила пресс-служба властей.
В районе Маамир расположена индустриальная зона, на территории которой находится в том числе НПЗ компании Bapco. В понедельник агентство Рейтер передавало со ссылкой на очевидца, что со стороны НПЗ поднимается густой дым.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей
8 марта, 17:32
"Пожар вспыхнул в результате иранской атаки на объект в районе Маамир, причинен материальный ущерб, погибших нет", - передает информационное агентство BNA заявление пресс-службы.
Пожарные начали тушить огонь, говорится в сообщении.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Трампу осталось полгода. Израиль похоронил величие США
Вчера, 08:00
Трампу осталось полгода. Израиль похоронил величие США
Вчера, 08:00
 
