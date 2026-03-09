https://ria.ru/20260309/bahrejn-2079483163.html
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар - РИА Новости, 09.03.2026
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в результате иранской атаки на объект в промышленном районе Маамир в Бахрейне, погибших нет, причинен материальный ущерб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:02:00+03:00
2026-03-09T10:02:00+03:00
2026-03-09T10:02:00+03:00
в мире
иран
бахрейн
сша
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
бахрейн
сша
В Бахрейне после атаки Ирана на промзону вспыхнул пожар
В Бахрейне после атаки Ирана на объект в промзоне Маамир вспыхнул пожар
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в результате иранской атаки на объект в промышленном районе Маамир в Бахрейне, погибших нет, причинен материальный ущерб, сообщила пресс-служба властей.
В районе Маамир расположена индустриальная зона, на территории которой находится в том числе НПЗ компании Bapco. В понедельник агентство Рейтер передавало со ссылкой на очевидца, что со стороны НПЗ поднимается густой дым.
"Пожар вспыхнул в результате иранской атаки на объект в районе Маамир, причинен материальный ущерб, погибших нет", - передает информационное агентство BNA заявление пресс-службы.
Пожарные начали тушить огонь, говорится в сообщении.
Иран
наносит удары по военным объектам США
на Ближнем Востоке
и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля
. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи
. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани
, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана
из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.