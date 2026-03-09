Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщали о тридцати гражданах Бахрейна, пострадавших при ударе по Ситре - РИА Новости, 09.03.2026
08:38 09.03.2026 (обновлено: 09:51 09.03.2026)
СМИ сообщали о тридцати гражданах Бахрейна, пострадавших при ударе по Ситре
По меньшей мере 32 гражданина Бахрейна пострадали в результате удара якобы иранских БПЛА по острову Ситра, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, сша, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщали о тридцати гражданах Бахрейна, пострадавших при ударе по Ситре

Reuters: более 30 граждан Бахрейна пострадали при ударе БПЛА по острову Ситра

Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По меньшей мере 32 гражданина Бахрейна пострадали в результате удара якобы иранских БПЛА по острову Ситра, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Ранее МВД королевства сообщало, что несколько гражданских лиц пострадали, а один человек получил серьёзные ранения в результате атаки на остров Ситра к югу от столицы Бахрейна Манамы.
Ракета ПВО Patriot рухнула на жилой район в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: американская ПВО ударила по жилым домам в Бахрейне
Вчера, 08:35
"По меньшей мере 32 бахрейнца пострадали в результате атаки БПЛА Ирана на остров Ситра", - передает агентство.
Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Последствия взрыва у небоскреба Marina 23 в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Дубае прогремел мощный взрыв
7 марта, 19:39
 
В миреИранСШАБахрейнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
