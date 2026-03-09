СМИ сообщали о тридцати гражданах Бахрейна, пострадавших при ударе по Ситре

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По меньшей мере 32 гражданина Бахрейна пострадали в результате удара якобы иранских БПЛА по острову Ситра, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
"По меньшей мере 32 бахрейнца пострадали в результате атаки БПЛА Ирана на остров Ситра", - передает агентство.
Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
