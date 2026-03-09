Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/azerbajdzhan-2079563678.html
Более двух тысяч человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Более двух тысяч человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 09.03.2026
Более двух тысяч человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала в общей сложности 2060 человек из исламской республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T21:01:00+03:00
2026-03-09T21:01:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750217506_196:440:3055:2048_1920x0_80_0_0_4e8990f66b7283dd39a5d414c3dbe75c.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078672889.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750217506_270:430:2427:2048_1920x0_80_0_0_e6d315cc7477b7d6cad16611132c25b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Более двух тысяч человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан

РИА Новости: 2060 человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 9 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала в общей сложности 2060 человек из исламской республики, сообщили РИА Новости в азербайджанской государственной погранслужбе.
«
"Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт "Астара". С 28 февраля до 19.00 (18.00 мск - ред.) утра 9 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 2060 человек", - сказали в погранслужбе республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
5 марта, 10:39
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала