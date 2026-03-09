Более двух тысяч человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан

БАКУ, 9 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала в общей сложности 2060 человек из исламской республики, сообщили РИА Новости в азербайджанской государственной погранслужбе.
«
"Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт "Астара". С 28 февраля до 19.00 (18.00 мск - ред.) утра 9 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 2060 человек", - сказали в погранслужбе республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.