Австралия выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам, пишут СМИ
09.03.2026
Австралия выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам, пишут СМИ
Глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что государство выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам для их дальнейшего пребывания в Австралии, передает... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Австралия выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам, пишут СМИ
Reuters: МВД Австралии выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам