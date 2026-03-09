Рейтинг@Mail.ru
Австралия выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам, пишут СМИ
23:51 09.03.2026
Австралия выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам, пишут СМИ
Австралия выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам, пишут СМИ
Глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что государство выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам для их дальнейшего пребывания в Австралии, передает... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Новости
Австралия выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам, пишут СМИ

Reuters: МВД Австралии выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что государство выдаст визы пяти беглым иранским футболисткам для их дальнейшего пребывания в Австралии, передает агентство Рейтер.
Австралийский портал News.com.au сообщил в понедельник, что несколько игроков женской сборной Ирана по футболу запросили убежище после вылета из Кубка Азии, который проходит в Австралии.
Футболисты Интер Майами на приеме в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
6 марта, 18:56
"Австралия согласилась предоставить визы пяти иранским футболисткам для дальнейшего пребывания в стране", - говорится в публикации.
По данным агентства, Берк добавил, что остальные спортсменки иранской футбольной сборной также могут остаться в Австралии.
Перед этим президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение австралийских властей после сообщений о решении Канберры депортировать иранских футболисток, запросивших убежище, назвав это "ужасной ошибкой". Он также выразил готовность принять иранских футболисток, если этого не сделать Австралия. Позже Трамп сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам женской сборной Ирана по футболу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
3 марта, 23:03
 
Футбол
 
Матч-центр
 
