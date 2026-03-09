https://ria.ru/20260309/avianosets-2079504561.html
СМИ: Британия привела свой авианосец в состояние повышенной боеготовности
СМИ: Британия привела свой авианосец в состояние повышенной боеготовности
СМИ: Британия привела свой авианосец в состояние повышенной боеготовности
Британский авианосец Prince of Wales приведен в состояние повышенной боевой готовности, причем командование потребовало от членов экипажа быть готовыми к выходу
Telegraph: авианосец Prince of Wales привели в состояние боеготовности
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости.
Британский авианосец Prince of Wales приведен в состояние повышенной боевой готовности, причем командование потребовало от членов экипажа быть готовыми к выходу в море в течение пяти дней, пишет в понедельник газета
Telegraph.
Телеканал Sky News сообщал в субботу, что Великобритания
готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке
.
"(Авианосец – ред.) Prince of Wales был приведен в состояние повышенной боевой готовности, а экипажу было сказано, что судно должно быть готово к выходу в море в течение пяти дней", - говорится в публикации.
При этом военные возможности самого судна значительно ограничены за счет того, что суда группы сопровождения авианосца находятся либо в ненадлежащем состоянии для похода, либо на ремонте. За счет этого в случае начала боевого похода безопасность авианосца, вероятно, будут обеспечивать корабли союзников Лондона
, а именно США
, Франции
и других стран Европы
, пишет издание.
Из шести эсминцев британских военно-морских сил (ВМС) только один (Dragon) находится в боевой готовности и в скором времени будет направлен к берегам Кипра
для обеспечения безопасности британских военных баз "Акротири" и "Декелия". Из семи фрегатов ВМС Великобритании только двое находятся в состоянии боевой готовности, а из шести ударных подводных лодок – только одна, уточняет газета.
По информации Telegraph, если приказ о боевом походе для судна все же будет отдан, то авианосец будет отправлен в Восточное Средиземноморье для повышения безопасности Кипра и находящихся на острове британских баз в условиях нанесения ударов по ним.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе "Акротири". Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.