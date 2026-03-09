СМИ: Британия привела свой авианосец в состояние повышенной боеготовности

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Британский авианосец Prince of Wales приведен в состояние повышенной боевой готовности, причем командование потребовало от членов экипажа быть готовыми к выходу в море в течение пяти дней, пишет в понедельник Британский авианосец Prince of Wales приведен в состояние повышенной боевой готовности, причем командование потребовало от членов экипажа быть готовыми к выходу в море в течение пяти дней, пишет в понедельник газета Telegraph.

Телеканал Sky News сообщал в субботу, что Великобритания готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке

"(Авианосец – ред.) Prince of Wales был приведен в состояние повышенной боевой готовности, а экипажу было сказано, что судно должно быть готово к выходу в море в течение пяти дней", - говорится в публикации.

При этом военные возможности самого судна значительно ограничены за счет того, что суда группы сопровождения авианосца находятся либо в ненадлежащем состоянии для похода, либо на ремонте. За счет этого в случае начала боевого похода безопасность авианосца, вероятно, будут обеспечивать корабли союзников Лондона , а именно США Франции и других стран Европы , пишет издание.

Из шести эсминцев британских военно-морских сил (ВМС) только один (Dragon) находится в боевой готовности и в скором времени будет направлен к берегам Кипра для обеспечения безопасности британских военных баз "Акротири" и "Декелия". Из семи фрегатов ВМС Великобритании только двое находятся в состоянии боевой готовности, а из шести ударных подводных лодок – только одна, уточняет газета.

По информации Telegraph, если приказ о боевом походе для судна все же будет отдан, то авианосец будет отправлен в Восточное Средиземноморье для повышения безопасности Кипра и находящихся на острове британских баз в условиях нанесения ударов по ним.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе "Акротири". Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.