Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 09.03.2026 (обновлено: 15:23 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/ataki-2079518329.html
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 09.03.2026
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина
Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке украинских боевиков в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:42:00+03:00
2026-03-09T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
украина
происшествия
каховка
скадовск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20260225/kherson-2076762723.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
украина
каховка
скадовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, украина, происшествия, каховка, скадовск
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Украина, Происшествия, Каховка, Скадовск
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина

Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке украинских боевиков в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Таврийском в результате обстрела при возгорании частного дома погибла женщина 1962 года рождения", — написал он в Telegram-канале.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра в Херсонской области
25 февраля, 22:49
Один мужчина получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета в Чистополье, другой — при обстреле в Костогрызово, обоих госпитализировали, уточнил Сальдо.
В Скадовске спасатели дважды попали под атаку БПЛА при тушении загоревшейся легковушки, никто не пострадал.
Противник также нанес удары по Алешкам, Днепрянам, Железному Порту, Каховке, Коробкам, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоУкраинаПроисшествияКаховкаСкадовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала