При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 09.03.2026
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина
Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке украинских боевиков в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.03.2026
При атаке ВСУ в Херсонской области погибла женщина
Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области