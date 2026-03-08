https://ria.ru/20260308/zverev-2079447849.html
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США
Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашиму в матче третьего круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США)
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе