Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США
23:50 08.03.2026
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США
Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашиму в матче третьего круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США),... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в США

Немецкий теннисист Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашиму в матче третьего круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 в пользу немца, который является четвертой ракеткой мира и посеян на турнире под соответствующим номером. Занимающий 30-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Накашима был посеян под 28-м номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.
Зверев одержал шестую победу в личных встречах с Накашимой. Представитель США ни разу не обыгрывал Зверева.
За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с победителем матча между итальянцем Флавио Коболли (15-й номер посева) и Фрэнсисом Тиафо (21) из США.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Вчера, 22:37
 
