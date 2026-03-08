Рейтинг@Mail.ru
17:25 08.03.2026 (обновлено: 17:34 08.03.2026)
В аэропорту Жуковский ввели ограничения
В аэропорту Жуковский ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.03.2026
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, жуковский
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Жуковский
В аэропорту Жуковский ввели ограничения

В аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт Жуковский ("Раменское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
