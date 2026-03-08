Животные из московских приютов стали героями открыток к 8 Марта

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Собаки и кошки из столичных приютов стали героями открыток к 8 Марта в чат-боте "Любовь с лапками", который создает именные поздравительные открытки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"К Международному женскому дню обновили чат-бот "Любовь с лапками", который создает именные открытки. Пользователи могут получить персонализированное поздравительное послание для мамы, подруги, сестры, коллеги или любимой девушки с изображением собак и кошек из городских приютов для безнадзорных животных", - говорится в сообщении.

На портале уточняют, что бот формирует открытку автоматически. Пользователь указывает имя человека, которому адресовано поздравление. После этого система подбирает фотографию животного из городского приюта и создает карточку. Ее можно сразу отправить близкому человеку, не закрывая мессенджер. Для этого в сервисе появилась дополнительная кнопка.

Отмечается, что в праздничной подборке представлены несколько животных. В их числе - собака Скалли из приюта для безнадзорных животных ТиНАО, пес Марс из приюта "Печатники" Юго-Восточного административного округа, кошка Моня из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", кот Твист из приюта для животных без владельцев "Зеленоград" или собака Тотоша из приюта "Искра". Все карточки уникальны, бот не повторяет одних и тех же животных.

"Под открыткой размещена кнопка "Познакомиться с питомцем". С ее помощью можно перейти на страницу животного в каталоге сервиса "Моспитомец", узнать о его характере и оставить заявку на знакомство. В Департаменте информационных технологий города Москвы, совместно с которым реализован проект "Моспитомец", отметили, что в электронном каталоге сервиса представлено свыше тысячи анкет собак и кошек из 13 городских приютов", - добавили на сайте.

Кроме того, отличительная функция сервиса - "Питомец дня". На портале уточнили, что каждый день бот автоматически выбирает одного из животных, который будет чаще всего появляться на открытках. Также подчеркивается, что это помогает равномерно привлекать внимание к разным питомцам и повышает их шансы на то, чтобы их приютили.