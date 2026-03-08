Цветочный фейерверк: празднование 8 Марта в России

Первый весенний месяц у многих традиционно связан с Международным женским днем, который в России отмечается вот уже больше века.
По всей Москве в течение целого дня устраивают концерты, экскурсии и лекции, дарят цветы и хорошее настроение.
В Краснодаре в Международный женский день традиционно проводят забег в юбках-пачках.
Организаторы Beauty Run в столице Кубани делают все, чтобы каждая участница почувствовала себя настоящей звездой.
В Крыму стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших на полуостров, дарили тюльпаны в честь Международного женского дня.
Участницы праздничного забега Beauty Run наряжаются и делают самый яркий макияж, чтобы принять участие в конкурсе костюмов.
К поздравлениям женщин в столице присоединись волонтеры объединения "Молодежь Москвы". На традиционной весенней акции "Вам, любимые!" цветы раздают на центральных улицах, станциях метро и МЦК, в больницах.
Участница праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 Марта, в Краснодаре.
Спортсмены из клуба сапсерфинга SUP-Novosibirsk посвятили заплыв по реке Оби Международному женскому дню.
Улицы Краснодара 8 марта стали розовыми благодаря забегу Beauty Run.
Более 700 девушек пробежали дистанцию в один или три километра.
После забега всех участниц ждали красочно оформленные фотозоны, подарки и праздничная программа.
