15:09 08.03.2026 (обновлено: 15:18 08.03.2026)
Цветочный фейерверк: празднование 8 Марта в России
Цветочный фейерверк: празднование 8 Марта в России
2026
Цветочный фейерверк: празднование 8 Марта в России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Первый весенний месяц у многих традиционно связан с Международным женским днем, который в России отмечается вот уже больше века.

Девушка с цветами

Первый весенний месяц у многих традиционно связан с Международным женским днем, который в России отмечается вот уже больше века.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По всей Москве в течение целого дня устраивают концерты, экскурсии и лекции, дарят цветы и хорошее настроение.

Волонтеры дарят женщинам цветы в рамках акции празднования Международного женского дня Вам, любимые! на улице в Москве

По всей Москве в течение целого дня устраивают концерты, экскурсии и лекции, дарят цветы и хорошее настроение.

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В Краснодаре в Международный женский день традиционно проводят забег в юбках-пачках.

Участница праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 марта, в Краснодаре

В Краснодаре в Международный женский день традиционно проводят забег в юбках-пачках.

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Организаторы Beauty Run в столице Кубани делают все, чтобы каждая участница почувствовала себя настоящей звездой.

Участницы праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 марта, в Краснодаре

Организаторы Beauty Run в столице Кубани делают все, чтобы каждая участница почувствовала себя настоящей звездой.

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Крыму стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших на полуостров, дарили тюльпаны в честь Международного женского дня.

Женщины с тюльпанами, подаренными им активистами в рамках акции Цветочная встреча в честь Международного женского дня, на железнодорожном вокзале в Симферополе

В Крыму стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших на полуостров, дарили тюльпаны в честь Международного женского дня.

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участницы праздничного забега Beauty Run наряжаются и делают самый яркий макияж, чтобы принять участие в конкурсе костюмов.

Участница праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 марта, в Краснодаре

Участницы праздничного забега Beauty Run наряжаются и делают самый яркий макияж, чтобы принять участие в конкурсе костюмов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К поздравлениям женщин в столице присоединись волонтеры объединения "Молодежь Москвы". На традиционной весенней акции "Вам, любимые!" цветы раздают на центральных улицах, станциях метро и МЦК, в больницах.

Волонтеры дарят женщинам цветы в рамках акции празднования Международного женского дня Вам, любимые! на улице в Москве

К поздравлениям женщин в столице присоединись волонтеры объединения "Молодежь Москвы". На традиционной весенней акции "Вам, любимые!" цветы раздают на центральных улицах, станциях метро и МЦК, в больницах.

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участница праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 Марта, в Краснодаре.

Участница праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 марта, в Краснодаре

Участница праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 Марта, в Краснодаре.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Спортсмены из клуба сапсерфинга SUP-Novosibirsk посвятили заплыв по реке Оби Международному женскому дню.

Спортсмены из клуба сапсерфинга SUP-Novosibirsk перед началом заплыва по реке Оби, посвященного Международному женскому дню

Спортсмены из клуба сапсерфинга SUP-Novosibirsk посвятили заплыв по реке Оби Международному женскому дню.

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Улицы Краснодара 8 марта стали розовыми благодаря забегу Beauty Run.

Участницы праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 марта, в Краснодаре

Улицы Краснодара 8 марта стали розовыми благодаря забегу Beauty Run.

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Более 700 девушек пробежали дистанцию в один или три километра.

Участницы разминки в рамках праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 марта, в Краснодаре

Более 700 девушек пробежали дистанцию в один или три километра.

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

После забега всех участниц ждали красочно оформленные фотозоны, подарки и праздничная программа.

Участница праздничного забега Beauty Run, приуроченного к 8 марта, в Краснодаре

После забега всех участниц ждали красочно оформленные фотозоны, подарки и праздничная программа.

