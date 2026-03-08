Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/zhenschiny-2079437544.html
В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды
В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды - РИА Новости, 08.03.2026
В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды
Более 50 военнослужащих-женщин группировки войск "Север" были награждены ведомственными наградами в Международный женский день, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T21:26:00+03:00
2026-03-08T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
международный женский день
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079437376_0:207:2708:1730_1920x0_80_0_0_f0872f71f3a359f76162d73235a74f39.jpg
https://ria.ru/20260308/sluzhba-2079315748.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079437376_64:0:2645:1936_1920x0_80_0_0_2e2a21988e1d346916f11a5c2f1339aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный женский день, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Международный женский день, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды

РИА Новости: более 50 военнослужащих-женщин получили награды в день 8 Марта

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМедаль "За воинскую доблесть" 2-ой степени
Медаль За воинскую доблесть 2-ой степени - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Медаль "За воинскую доблесть" 2-ой степени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 8 мар - РИА Новости. Более 50 военнослужащих-женщин группировки войск "Север" были награждены ведомственными наградами в Международный женский день, сообщили РИА Новости в группировке.
«
"В зоне проведения специальной военной операции более 50 военнослужащих-женщин группировки войск "Север" получили ведомственные награды в Международный женский день", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе церемоний награждения были вручены медали "За воинскую доблесть" I и II степеней.
"В числе женщин, получивших награды - военные медики, специалисты связи", - пояснили в группировке.
Уточняется, что командиры подразделений, в которых служат женщины, отметили их добросовестное и ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей и высокий профессионализм.
Оператор БПЛА с позывным Барс рассказала о службе в мужском коллективе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
Вчера, 04:31
 
Специальная военная операция на УкраинеМеждународный женский деньМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала