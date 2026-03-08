В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды

КУРСК, 8 мар - РИА Новости. Более 50 военнослужащих-женщин группировки войск "Север" были награждены ведомственными наградами в Международный женский день, сообщили РИА Новости в группировке.

« "В зоне проведения специальной военной операции более 50 военнослужащих-женщин группировки войск "Север" получили ведомственные награды в Международный женский день", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе церемоний награждения были вручены медали "За воинскую доблесть" I и II степеней.

"В числе женщин, получивших награды - военные медики, специалисты связи", - пояснили в группировке.