В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды
В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды
В зоне СВО более 50 женщин получили ведомственные награды
08.03.2026
КУРСК, 8 мар - РИА Новости. Более 50 военнослужащих-женщин группировки войск "Север" были награждены ведомственными наградами в Международный женский день, сообщили РИА Новости в группировке.
"В зоне проведения специальной военной операции более 50 военнослужащих-женщин группировки войск "Север" получили ведомственные награды в Международный женский день", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе церемоний награждения были вручены медали "За воинскую доблесть" I и II степеней.
"В числе женщин, получивших награды - военные медики, специалисты связи", - пояснили в группировке.
Уточняется, что командиры подразделений, в которых служат женщины, отметили их добросовестное и ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей и высокий профессионализм.