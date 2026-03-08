https://ria.ru/20260308/zhenschina-2079345003.html
В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи
08.03.2026
Пьяная женщина в Кузбассе избила бригаду скорой помощи, возбуждено дело
КЕМЕРОВО, 8 мар – РИА Новости. Пьяная женщина в городе Новокузнецке избила медиков скорой помощи, приехавших на вызов, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Как сообщают местные СМИ, в подъезде дома, куда приехала скорая помощь, находились три женщины, той, которая нуждалась в помощи, предложили пройти в машину для осмотра. Знакомая женщины начала оскорблять медиков и снимать на телефон происходящее. Пациентка согласилась пройти в машину, одна из фельдшеров вела ее, так как женщина была пьяна. Другая женщина напала на фельдшера сзади, ударив ее кулаком по голове, отчего медик упала, ударившись головой о железную дверь и об пол. Затем нападавшая схватила за волосы другого фельдшера: била головой о перила и кулаком в лицо. Медиков с травмами доставили в больницу, после обследования одного фельдшера госпитализировали, другая от госпитализации отказалась.
"По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк
регионального управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство). Установлено, что насилие в отношении медиков применила 30-летняя местная жительница. В настоящее время она допрашивается в качестве подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщили
в ведомстве.