В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи

Как сообщают местные СМИ, в подъезде дома, куда приехала скорая помощь, находились три женщины, той, которая нуждалась в помощи, предложили пройти в машину для осмотра. Знакомая женщины начала оскорблять медиков и снимать на телефон происходящее. Пациентка согласилась пройти в машину, одна из фельдшеров вела ее, так как женщина была пьяна. Другая женщина напала на фельдшера сзади, ударив ее кулаком по голове, отчего медик упала, ударившись головой о железную дверь и об пол. Затем нападавшая схватила за волосы другого фельдшера: била головой о перила и кулаком в лицо. Медиков с травмами доставили в больницу, после обследования одного фельдшера госпитализировали, другая от госпитализации отказалась.