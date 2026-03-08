Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/zhenschina-2079345003.html
В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи
В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи - РИА Новости, 08.03.2026
В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи
Пьяная женщина в городе Новокузнецке избила медиков скорой помощи, приехавших на вызов, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:42:00+03:00
2026-03-08T10:42:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260301/voditel-2077616480.html
новокузнецк
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи

Пьяная женщина в Кузбассе избила бригаду скорой помощи, возбуждено дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 8 мар – РИА Новости. Пьяная женщина в городе Новокузнецке избила медиков скорой помощи, приехавших на вызов, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Как сообщают местные СМИ, в подъезде дома, куда приехала скорая помощь, находились три женщины, той, которая нуждалась в помощи, предложили пройти в машину для осмотра. Знакомая женщины начала оскорблять медиков и снимать на телефон происходящее. Пациентка согласилась пройти в машину, одна из фельдшеров вела ее, так как женщина была пьяна. Другая женщина напала на фельдшера сзади, ударив ее кулаком по голове, отчего медик упала, ударившись головой о железную дверь и об пол. Затем нападавшая схватила за волосы другого фельдшера: била головой о перила и кулаком в лицо. Медиков с травмами доставили в больницу, после обследования одного фельдшера госпитализировали, другая от госпитализации отказалась.
"По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк регионального управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Установлено, что насилие в отношении медиков применила 30-летняя местная жительница. В настоящее время она допрашивается в качестве подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщили в ведомстве.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Москве пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку
1 марта, 10:48
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала