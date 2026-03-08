Рейтинг@Mail.ru
17:55 08.03.2026 (обновлено: 17:56 08.03.2026)
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.03.2026
в мире
хонсю (остров)
япония
землетрясение
в мире, хонсю (остров), япония, землетрясение
В мире, Хонсю (остров), Япония, Землетрясение
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.
Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
10 января, 05:19
 
