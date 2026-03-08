Рейтинг@Mail.ru
Зеленский впал в истерику в прямом эфире - РИА Новости, 08.03.2026
05:45 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079319109.html
Зеленский впал в истерику в прямом эфире
Зеленский впал в истерику в прямом эфире - РИА Новости, 08.03.2026
Зеленский впал в истерику в прямом эфире
Владимир Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против России и выделении помощи Украине, фрагмент его видеообращения... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:45:00+03:00
2026-03-08T05:45:00+03:00
Зеленский впал в истерику в прямом эфире

Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие прогресса в выделении помощи

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против России и выделении помощи Украине, фрагмент его видеообращения опубликовало издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«
"До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признает, что это для нас жизненно важно", — пожаловался он.
Владимир Зеленский
На Западе предупредили о ловушке для Зеленского
04:34
04:34
При этом глава киевского режима посетовал, что этот пакет по-прежнему заблокирован.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
6 марта, 15:01
6 марта, 15:01
 
