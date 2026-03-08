На Западе предупредили о ловушке для Зеленского

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует Владимир Зеленский, даже после отправки украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами, заявил в эфире корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"У американцев нет таких больших запасов (ракет для систем ПВО Patriot. — Прим. ред.). Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире", — сказал он.
При этом, пояснил журналист, глава киевского режима все равно выполнит требование главы Белого дома, если такое поступит.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники писала, что Штаты пытаются заручиться поддержкой Украины в области перехвата иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке.
По информации издания, бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов межведомственной группы Пентагона по противодействию беспилотниками посетили Украину на прошлой неделе в рамках американских усилий по использованию опыта Киева в сфере беспилотных систем. При этом никаких соглашений пока заключено не было. При этом один из источников рассказал, что у Зеленского якобы есть небольшое преимущество над Вашингтоном в сложившейся ситуации.
В пятницу Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с БПЛА, которых глава киевского режима поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.