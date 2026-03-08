В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавших детей в Звенигороде

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заявка на поиск трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, поступила в экстренные службы вечером в субботу от их родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - Алину, Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.

"Родственники пропавших детей обратились в экстренные службы, которые передали информацию в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Заявка поступила в вечернее время 7 марта, после чего была начата работа по сбору данных, необходимых для организации поисковых мероприятий", - говорится в сообщении.

В отряде подчеркнули, что в связи с пропажей троих детей, родственники каждого из них были опрошены, чтобы узнать максимум важных деталей.

"Впоследствии был объявлен выезд на поиск и добровольцы отряда выехали на место. К полуночи был развернут оперативный штаб, который продолжает свою работу до сих пор", - отметили в отряде.