В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавших детей в Звенигороде
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 08.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавших детей в Звенигороде
Заявка на поиск трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, поступила в экстренные службы вечером в субботу от их родственников, сообщили РИА Новости
2026-03-08T12:40:00+03:00
2026-03-08T12:40:00+03:00
2026-03-08T12:40:00+03:00
происшествия
звенигород
поисковый отряд "лиза алерт"
звенигород
Новости
происшествия, звенигород, поисковый отряд "лиза алерт"
Происшествия, Звенигород, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавших детей в Звенигороде
"ЛизаАлерт": заявка на поиск детей в Звенигороде поступила от их родственников
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заявка на поиск трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, поступила в экстренные службы вечером в субботу от их родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде
трех подростков - Алину, Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.
"Родственники пропавших детей обратились в экстренные службы, которые передали информацию в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Заявка поступила в вечернее время 7 марта, после чего была начата работа по сбору данных, необходимых для организации поисковых мероприятий", - говорится в сообщении.
В отряде подчеркнули, что в связи с пропажей троих детей, родственники каждого из них были опрошены, чтобы узнать максимум важных деталей.
"Впоследствии был объявлен выезд на поиск и добровольцы отряда выехали на место. К полуночи был развернут оперативный штаб, который продолжает свою работу до сих пор", - отметили в отряде.
В отряде также добавили, что на данный момент в поиске приняли участие 285 человек.