https://ria.ru/20260308/zaharova-2079341209.html
Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта
Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2026
Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости поздравила всех женщин с 8 марта и отметила особый характер этого праздника для... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:10:00+03:00
2026-03-08T10:10:00+03:00
2026-03-08T10:10:00+03:00
общество
россия
мария захарова
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260308/zaharova-2079325907.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария захарова, международный женский день
Общество, Россия, Мария Захарова, Международный женский день
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости поздравила всех женщин с 8 марта и отметила особый характер этого праздника для россиянок.
В воскресенье отмечается Международный женский день.
"Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с этим праздником. Для нашей страны этот праздник удивительный, он сочетает в себе признание профессиональных возможностей женщины и реализации всего того, чем женщина одарена. И при этом подчёркивает женственность", - сказала она в разговоре с агентством.
Дипломат подчеркнула, что в России
получилось сделать 8 марта многогранным и всеобъемлющим праздником, не обеднить его, а, напротив, обогатить за счет российских традиций.