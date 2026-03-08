Рейтинг@Mail.ru
Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2026
10:10 08.03.2026
Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта
Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2026
Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости поздравила всех женщин с 8 марта и отметила особый характер этого праздника для... РИА Новости, 08.03.2026
общество
россия
мария захарова
международный женский день
россия
общество, россия, мария захарова, международный женский день
Общество, Россия, Мария Захарова, Международный женский день

Захарова поздравила всех женщин с 8 Марта

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости поздравила всех женщин с 8 марта и отметила особый характер этого праздника для россиянок.
В воскресенье отмечается Международный женский день.
"Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с этим праздником. Для нашей страны этот праздник удивительный, он сочетает в себе признание профессиональных возможностей женщины и реализации всего того, чем женщина одарена. И при этом подчёркивает женственность", - сказала она в разговоре с агентством.
Дипломат подчеркнула, что в России получилось сделать 8 марта многогранным и всеобъемлющим праздником, не обеднить его, а, напротив, обогатить за счет российских традиций.
Российские дипломаты встречают 8 Марта на боевом посту, заявила Захарова
Общество Россия Мария Захарова Международный женский день
 
 
