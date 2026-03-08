Рейтинг@Mail.ru
08.03.2026

Российские дипломаты встречают 8 Марта на боевом посту, заявила Захарова
08:10 08.03.2026
Российские дипломаты встречают 8 Марта на боевом посту, заявила Захарова
Российские дипломаты встречают 8 марта на боевом посту, помогая застрявшим на Ближнем Востоке россиянам и борясь за международное право, рассказала в интервью... РИА Новости, 08.03.2026
в мире, ближний восток, россия, сша, мария захарова
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские дипломаты встречают 8 марта на боевом посту, помогая застрявшим на Ближнем Востоке россиянам и борясь за международное право, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В воскресенье отмечается Международный женский день.
"Я могу вам сказать, что встречаем мы его на боевом посту по-настоящему, потому что дипломатия и дипслужба – это теперь уже настоящий боевой пост. В работе по содействию нашим гражданам, которые оказались заложниками авантюры США и Израиля в регионе", - сказала она агентству.
Захарова подчеркнула, что российские дипломаты бьются за граждан страны и за международно-правовые основы международных отношений.
"Это не пустое слово, это то, как мир должен существовать, как страны должны выстраивать отношения", - указала собеседница.
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Мария Захарова
 
 
