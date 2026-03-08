ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Отношения КНР и США затрагивают весь мир, отсутствие взаимодействия приведет лишь к недопониманию и конфронтации, еще больше вредя миру, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
Ван И рассказал, к чему приведет отсутствие взаимодействия между США и КНР
Ван И рассказал, к чему приведет отсутствие взаимодействия между США и КНР - РИА Новости, 08.03.2026
Ван И рассказал, к чему приведет отсутствие взаимодействия между США и КНР
Отношения КНР и США затрагивают весь мир, отсутствие взаимодействия приведет лишь к недопониманию и конфронтации, еще больше вредя миру, заявил в воскресенье...
Ван И рассказал, к чему приведет отсутствие взаимодействия между США и КНР
Ван И: отсутствие взаимодействия между США и КНР приведет к конфронтации
