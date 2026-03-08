Рейтинг@Mail.ru
08.03.2026

Ван И рассказал, к чему приведет отсутствие взаимодействия между США и КНР
05:47 08.03.2026
Ван И рассказал, к чему приведет отсутствие взаимодействия между США и КНР
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
китай
сша
пекин
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Отношения КНР и США затрагивают весь мир, отсутствие взаимодействия приведет лишь к недопониманию и конфронтации, еще больше вредя миру, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Отношения между Китаем и США затрагивают интересы многих сторон и оказывают влияние на весь мир. Если две страны не будут взаимодействовать друг с другом, это приведет только к недопониманию, ошибочным суждениям, конфликтам, конфронтации и дальнейшему ущербу миру", - сказал Ван И.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
 
 
