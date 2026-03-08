Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о больших потерях ВСУ при попытке пересечь реку Волчья
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 08.03.2026
Силовики рассказали о больших потерях ВСУ при попытке пересечь реку Волчья
Силовики рассказали о больших потерях ВСУ при попытке пересечь реку Волчья - РИА Новости, 08.03.2026
Силовики рассказали о больших потерях ВСУ при попытке пересечь реку Волчья
Украинская армия несет колоссальные потери при попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2026
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Силовики рассказали о больших потерях ВСУ при попытке пересечь реку Волчья

РИА Новости: ВСУ несут колоссальные потери при попытке пересечь реку Волчья

© AP Photo / Vadim Ghirda Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинская армия несет колоссальные потери при попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"При попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района колоссальные потери несет 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ… На дне этой реки сейчас находятся тысячи "пропавших без вести" украинских солдат, однако командование ВСУ продолжает бросать туда на убой личный состав", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что солдаты украинской армии прозвали реку Волчья "рекой смерти".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
