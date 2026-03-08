https://ria.ru/20260308/volejbolisty-2079420333.html
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Казанский "Зенит" дома выиграл у "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
