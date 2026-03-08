Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
18:49 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/volejbolisty-2079420333.html
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Казанский "Зенит" дома выиграл у "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
2026-03-08T18:49:00+03:00
2026-03-08T18:49:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит (санкт-петербург)
новокуйбышевск
динамо-ло (ленинградская обл.)
оренбуржье
новокуйбышевск
волейбол, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит (санкт-петербург), новокуйбышевск, динамо-ло (ленинградская обл.), оренбуржье
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит (Санкт-Петербург), Новокуйбышевск, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Оренбуржье
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России

Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита
Пресс-служба ВК "Зенит-Казань"
Волейболисты казанского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Казанский "Зенит" дома выиграл у "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в воскресенье в Казани и завершилась со счетом 3-0 (25:21, 32:30, 25:16) в пользу хозяев.
Волейболисты Кузбасса - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Кузбасс" прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера
6 марта, 19:59
"Зенит" одержал 27-ю победу при двух поражениях и обеспечил себе первое место по итогам первой части чемпионата России. "Динамо-ЛО" с 17 победами и 12 поражениями располагается на шестой строчке.
В заключительном туре "Зенит" в гостях сыграет с "Новой" из Новокуйбышевска, а "Динамо-ЛО" примет "Оренбуржье". Обе встречи пройдут 13 марта.
В другом матче уфимское "Динамо-Урал" со счетом 3-2 (23:25, 25:23, 25:21, 15:25, 15:10) дома обыграло нижегородский "Горький".
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Газпром-Югру"
7 марта, 18:43
 
