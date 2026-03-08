Рейтинг@Mail.ru
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт
14:16 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079376983.html
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт - РИА Новости, 08.03.2026
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт
Действия со стороны руководства Украины, в том числе готовность получить ядерное вооружение от Великобритании и Франции, вынуждают верить в их способность... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
украина
великобритания
франция
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российская академия наук
мирный план сша по украине
украина
великобритания
франция
в мире, украина, великобритания, франция, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российская академия наук, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российская академия наук, Мирный план США по Украине
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт

Политолог Ромашкина: от Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Действия со стороны руководства Украины, в том числе готовность получить ядерное вооружение от Великобритании и Франции, вынуждают верить в их способность совершить все что угодно, заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"К сожалению, жизнь показывает, что от тех, кто сейчас стоит у власти на Украине, можно ожидать всего", - сказала Ромашкина, отвечая на вопрос агентства о том, насколько Киев готов взять на себя политическую ответственность за обладание ядерным оружием.
Эксперт пояснила, что такой способ получения ядерного оружия, о котором предупреждает СВР, - это грубейшее и беспрецедентное нарушение международного права, что может вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества, в том числе США.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Позднее Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия
В миреУкраинаВеликобританияФранцияВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Российская академия наукМирный план США по Украине
 
 
