https://ria.ru/20260308/ukraina-2079376983.html
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт - РИА Новости, 08.03.2026
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт
Действия со стороны руководства Украины, в том числе готовность получить ядерное вооружение от Великобритании и Франции, вынуждают верить в их способность... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:16:00+03:00
2026-03-08T14:16:00+03:00
2026-03-08T14:16:00+03:00
в мире
украина
великобритания
франция
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российская академия наук
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313067.html
украина
великобритания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, франция, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российская академия наук, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российская академия наук, Мирный план США по Украине
От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт
Политолог Ромашкина: от Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО