От Киева можно ждать чего угодно, если у него появится ЯО, считает эксперт

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Действия со стороны руководства Украины, в том числе готовность получить ядерное вооружение от Великобритании и Франции, вынуждают верить в их способность совершить все что угодно, заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.