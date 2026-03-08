Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе повторно объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 08.03.2026
19:40 08.03.2026
В Сочи и Сириусе повторно объявили угрозу атаки беспилотников
В Сочи и Сириусе повторно объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников повторно объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T19:40:00+03:00
2026-03-08T19:40:00+03:00
В Сочи и Сириусе повторно объявили угрозу атаки беспилотников

РИА Новости: в Сочи и Сириусе второй раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Угроза атаки беспилотников повторно объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.
«
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
В Сочи включены сирены системы оповещения, передает корреспондент РИА Новости.
"Повторная угроза атаки", - написал в Telegram-канале Плишкин.
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Сочи и Сириусе отменили беспилотную опасность
8 августа 2025, 21:21
 
СочиФедеральная территория "Сириус"Россия
 
 
