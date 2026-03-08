https://ria.ru/20260308/ugroza-2079426695.html
В Сочи и Сириусе повторно объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников повторно объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 08.03.2026
