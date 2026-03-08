Туристов из России бесплатно кормят три раза в день в отелях Дубая

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар - РИА Новости. Туристка из РФ Екатерина, "застрявшая" в ОАЭ на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости, что их стали кормить три раза в день бесплатно в отеле в Дубае.