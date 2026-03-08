Рейтинг@Mail.ru
02:28 08.03.2026
Туристов из России бесплатно кормят три раза в день в отелях Дубая
Туристов из России бесплатно кормят три раза в день в отелях Дубая
Туристка из РФ Екатерина, "застрявшая" в ОАЭ на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости, что их стали кормить три раза в день... РИА Новости, 08.03.2026
россия, иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Иран, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Kamran Jebreili
© AP Photo / Kamran Jebreili
Дубай. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мар - РИА Новости. Туристка из РФ Екатерина, "застрявшая" в ОАЭ на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала РИА Новости, что их стали кормить три раза в день бесплатно в отеле в Дубае.
"Мы должны были вылететь в Россию 4 марта, нам в отеле сразу бесплатно продлили проживание до 9 марта. И стали три раза в день кормить бесплатно", - рассказала Екатерина, уточнив, что первоначально у них были включены только завтраки и ужины.
По словам собеседницы агентства, обстановка в районе, где находится отель, спокойная.
"Хлопки у нас были слышны 28 февраля, потом - нет. Только иногда включали сигнал ракетной опасности", - сказала туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
