https://ria.ru/20260308/tsahal-2079383963.html
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, работает ПВО. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:53:00+03:00
2026-03-08T14:53:00+03:00
2026-03-08T14:53:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714802_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_56445370541d5ec3c15c30dc81c4da19.jpg
https://ria.ru/20260308/oae-2079383113.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714802_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c58087d213c10faca7458c064abd92e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват