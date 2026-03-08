Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
14:53 08.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, работает ПВО.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
