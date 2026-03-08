https://ria.ru/20260308/tsahal-2079329017.html
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что зафиксировала пуски ракет в направлении израильской территории, работает ПВО. РИА Новости, 08.03.2026
