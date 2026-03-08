Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвала регионы , где температура опустится до минус 30 градусов - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/temperatura-2079324738.html
Синоптик назвала регионы , где температура опустится до минус 30 градусов
Синоптик назвала регионы , где температура опустится до минус 30 градусов - РИА Новости, 08.03.2026
Синоптик назвала регионы , где температура опустится до минус 30 градусов
Температура опустится до минус 33 градусов в ближайшие выходные в Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:44:00+03:00
2026-03-08T07:44:00+03:00
общество
республика коми
ненецкий автономный округ
пермский край
марина макарова
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639518_0:60:3425:1987_1920x0_80_0_0_d7ddaafd44434d28e40e1653683764fb.jpg
https://ria.ru/20260307/moskva-2079187164.html
республика коми
ненецкий автономный округ
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639518_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_92b6b01c1803f83a457c205e79afe190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика коми, ненецкий автономный округ, пермский край, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Пермский край, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик назвала регионы , где температура опустится до минус 30 градусов

РИА Новости: температура до минус 30 градусов опустится в НАО и Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на уральскую тайгу в Пермском крае
Вид на уральскую тайгу в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на уральскую тайгу в Пермском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Температура опустится до минус 33 градусов в ближайшие выходные в Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае, в эти выходные ожидается до -33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до -25, но вскоре вернется к норме: ночью до -15, днем до -7, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу",— рассказала Макарова.
По словам специалиста, суровая погода будет все выходные и на юге европейской территории страны, а именно в Краснодарском крае, в республике северного Кавказа, включая район Сочи. Также сильный снег ожидается в Мурманской и Архангельской областях и на востоке Вологодской области, где прогнозируются метели и ветер до 20 метров в секунду.
Сотрудник коммунальной службы счищает снег с крыши дома в Посланниковом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Синоптик предупредил москвичей о сосульках
Вчера, 09:22
 
ОбществоРеспублика КомиНенецкий автономный округПермский крайМарина МакароваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала