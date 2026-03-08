Синоптик назвала регионы , где температура опустится до минус 30 градусов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Температура опустится до минус 33 градусов в ближайшие выходные в Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.