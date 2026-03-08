Рейтинг@Mail.ru
Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:10 08.03.2026 (обновлено: 13:15 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/tarasova-2079365188.html
Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику
Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Петр Гуменник фанатично предан фигурному катанию и великолепно исполнил короткую программу в... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T13:10:00+03:00
2026-03-08T13:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
ссср
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079272943_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_a9c0f6ca69f5280e69c350f93a0fd41d.jpg
https://ria.ru/20260308/tarasova-2079361836.html
https://ria.ru/20260307/figurist-2079277236.html
ссср
челябинск
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079272943_676:0:3407:2048_1920x0_80_0_0_96febcf233f9499c954953751ea6ce60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ссср, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026, челябинск, россия
Фигурное катание, Спорт, СССР, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026, Челябинск, Россия
Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику

Тарасова: Гуменник фанатично любит фигурное катание и хорошо исполнил программу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Петр Гуменник фанатично предан фигурному катанию и великолепно исполнил короткую программу в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.
Занявший шестое место на Олимпийских играх 2026 года Гуменник лидирует после короткой программы. Спортсмен за прокат получил 103,62 балла. На соревнованиях в Италии россиянин набрал за короткую программу 86,72 балла.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Тарасова спрогнозировала сроки возвращения на международные старты
Вчера, 12:43
"Не заметила, что судьи благосклонно относятся к Петру Гуменнику. Ему баллы нигде не завысили, если только, наоборот, занизили. Он наш лидер и все сделал просто прекрасно, лучше даже и быть не может. Петр справляется с таким тяжелым сезоном, которого я бы никому не пожелала", - сказала Тарасова.
"И после Олимпийских игр он сразу выходит на первые соревнования в нашей стране, а не отсиживается и не отлеживается. Видно, что Петр фанатично любит фигурное катание", - подчеркнула собеседница агентства.
Произвольные программы будут представлены 9 марта, в заключительный день соревнований.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме
7 марта, 19:59
 
Фигурное катаниеСпортСССРТатьяна ТарасоваЗимние Олимпийские игры 2026ЧелябинскРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала