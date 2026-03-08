Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Петр Гуменник фанатично предан фигурному катанию и великолепно исполнил короткую программу в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.

"И после Олимпийских игр он сразу выходит на первые соревнования в нашей стране, а не отсиживается и не отлеживается. Видно, что Петр фанатично любит фигурное катание", - подчеркнула собеседница агентства.