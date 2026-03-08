Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику

https://ria.ru/20260308/tarasova-2079365188.html
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Петр Гуменник фанатично предан фигурному катанию и великолепно исполнил короткую программу в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.
Занявший шестое место на Олимпийских играх 2026 года Гуменник лидирует после короткой программы. Спортсмен за прокат получил 103,62 балла. На соревнованиях в Италии
россиянин набрал за короткую программу 86,72 балла.
"Не заметила, что судьи благосклонно относятся к Петру Гуменнику. Ему баллы нигде не завысили, если только, наоборот, занизили. Он наш лидер и все сделал просто прекрасно, лучше даже и быть не может. Петр справляется с таким тяжелым сезоном, которого я бы никому не пожелала", - сказала Тарасова
.
"И после Олимпийских игр он сразу выходит на первые соревнования в нашей стране, а не отсиживается и не отлеживается. Видно, что Петр фанатично любит фигурное катание", - подчеркнула собеседница агентства.
Произвольные программы будут представлены 9 марта, в заключительный день соревнований.