Тарасова спрогнозировала сроки возвращения на международные старты

"Прошло уже четыре года нашего отсутствия. Я думаю, что нас должны допустить примерно с первых соревнований нового сезона, которые начинаются в августе", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос о возможных сроках снятия санкций с российских фигуристов.