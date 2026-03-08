Рейтинг@Mail.ru
Тарасова спрогнозировала сроки возвращения на международные старты
Фигурное катание
 
12:43 08.03.2026
Тарасова спрогнозировала сроки возвращения на международные старты
Тарасова спрогнозировала сроки возвращения на международные старты
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ожидает снятия санкций и возвращения российских фигуристов к участию в международных соревнованиях примерно в августе нынешнего года.
Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на международную арену.
«
"Прошло уже четыре года нашего отсутствия. Я думаю, что нас должны допустить примерно с первых соревнований нового сезона, которые начинаются в августе", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос о возможных сроках снятия санкций с российских фигуристов.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от международных стартов. Единственным исключением стал допуск Петра Гуменника и Аделии Петросян к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде-2026 в Пекине, а после успешного выполнения нормативов - к участию в Играх в Италии.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
7 марта, 19:50
 
Фигурное катание
 
Заголовок открываемого материала