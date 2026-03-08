https://ria.ru/20260308/tarasova-2079361836.html
Тарасова спрогнозировала сроки возвращения на международные старты
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ожидает снятия санкций и возвращения российских фигуристов к участию в... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
татьяна тарасова
Тарасова считает, что фигуристов вернут на международные турниры в августе