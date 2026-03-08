Набравший 100 очков Кучеров помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 5:2 (4:1, 0:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Райан Макдона (6-я минута), Джейк Гюнцель (13), Кори Перри (14), Оливер Бьеркстранд (16) и Брэндон Хэйгел (56). У "Торонто" отличились Матиас Маччелли (5) и Николас Робертсон (60).
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи и набрал 100 очков (32 гола + 68 передач) в текущем сезоне. Для достижения этой отметки ему понадобилось 57 матчей. Россиянин, признанный первой звездой встречи, занимает третье место в гонке бомбардиров. Он уступает нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (106 очков) и форварду "Колорадо Эвеланш" Натану Маккиннону (103). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков.
Кучеров провел седьмой матч в текущем сезоне, в котором набрал четыре и более очков, и 40-й в карьере. Также россиянин достиг отметки в 100 результативных действий в четвертом сезоне подряд. Кроме того, это была его третья выездная игра в нынешнем регулярном чемпионате, в которой он отметился четырьмя передачами. Единственный игрок в истории НХЛ, проведший больше гостевых матчей с четырьмя голевыми пасами за один сезон - канадец Уэйн Гретцки (четыре игры в сезоне-1985/86).
08 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
04:50 • Матиас Маччелли
59:29 • Ник Робертсон
05:36 • Райан Макдонаф
12:30 • Джейк Гентцель
13:48 • Кори Перри
15:06 • Оливер Бьеркстранд
55:41 • Брэндон Хагель
"Тампа" (82 очка) возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, где "Торонто" (65) идет на последней, восьмой строчке.
В другом матче "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл в овертайме "Юте Маммот" - 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1). Форвард хозяев Кирилл Марченко отдал два голевых паса. Одной результативной передачей отметился нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин в домашней встрече с "Монреаль Канадиенс", которая завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).
Результаты других матчей:
"Баффало Сейбрз" - "Нэшвилл Предаторз" - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1);
"Виннипег Джетс" - "Ванкувер Кэнакс" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).