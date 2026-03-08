Рейтинг@Mail.ru
Набравший 100 очков Кучеров помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:31 08.03.2026 (обновлено: 10:59 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/tampa-2079327868.html
Набравший 100 очков Кучеров помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче НХЛ
Набравший 100 очков Кучеров помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Набравший 100 очков Кучеров помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче НХЛ
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T08:31:00+03:00
2026-03-08T10:59:00+03:00
хоккей
спорт
торонто
никита кучеров
райан макдона
джейк гюнцель
тампа-бэй лайтнинг
торонто мейпл лифс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:191:2047:1343_1920x0_80_0_0_0203225e47a177ac37e745cd7cd2f216.jpg
https://ria.ru/20260301/ska-neftyanik-2077666796.html
https://ria.ru/20260308/nkhl-2079309581.html
торонто
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_a82563541f8c31df8e1edfe0ed592412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, торонто, никита кучеров, райан макдона, джейк гюнцель, тампа-бэй лайтнинг, торонто мейпл лифс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Торонто, Никита Кучеров, Райан Макдона, Джейк Гюнцель, Тампа-Бэй Лайтнинг, Торонто Мейпл Лифс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Набравший 100 очков Кучеров помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Кучеров набрал 100 очков в сезоне

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 5:2 (4:1, 0:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Райан Макдона (6-я минута), Джейк Гюнцель (13), Кори Перри (14), Оливер Бьеркстранд (16) и Брэндон Хэйгел (56). У "Торонто" отличились Матиас Маччелли (5) и Николас Робертсон (60).
Болельщик хоккейного клуба СКА-Нефтяник на матче чемпионата России по бенди - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом
1 марта, 15:09
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи и набрал 100 очков (32 гола + 68 передач) в текущем сезоне. Для достижения этой отметки ему понадобилось 57 матчей. Россиянин, признанный первой звездой встречи, занимает третье место в гонке бомбардиров. Он уступает нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (106 очков) и форварду "Колорадо Эвеланш" Натану Маккиннону (103). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков.
Кучеров провел седьмой матч в текущем сезоне, в котором набрал четыре и более очков, и 40-й в карьере. Также россиянин достиг отметки в 100 результативных действий в четвертом сезоне подряд. Кроме того, это была его третья выездная игра в нынешнем регулярном чемпионате, в которой он отметился четырьмя передачами. Единственный игрок в истории НХЛ, проведший больше гостевых матчей с четырьмя голевыми пасами за один сезон - канадец Уэйн Гретцки (четыре игры в сезоне-1985/86).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Торонто
2 : 5
Тампа-Бэй
04:50 • Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер)
59:29 • Ник Робертсон
05:36 • Райан Макдонаф
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
12:30 • Джейк Гентцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
13:48 • Кори Перри
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
15:06 • Оливер Бьеркстранд
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
55:41 • Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тампа" (82 очка) возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, где "Торонто" (65) идет на последней, восьмой строчке.
В другом матче "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл в овертайме "Юте Маммот" - 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1). Форвард хозяев Кирилл Марченко отдал два голевых паса. Одной результативной передачей отметился нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин в домашней встрече с "Монреаль Канадиенс", которая завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).
Результаты других матчей:
"Баффало Сейбрз" - "Нэшвилл Предаторз" - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1);
"Виннипег Джетс" - "Ванкувер Кэнакс" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
Хоккеисты Рейнджерс - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
Вчера, 01:57
 
ХоккейСпортТоронтоНикита КучеровРайан МакдонаДжейк ГюнцельТампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мейпл ЛифсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала