Набравший 100 очков Кучеров помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

"Тампа" (82 очка) возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, где "Торонто" (65) идет на последней, восьмой строчке.

В другом матче "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл в овертайме "Юте Маммот" - 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1). Форвард хозяев Кирилл Марченко отдал два голевых паса. Одной результативной передачей отметился нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин в домашней встрече с "Монреаль Канадиенс", которая завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).