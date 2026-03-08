Фельдшер рассказала о своем боевом пути в зоне СВО

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" ВС РФ, с позывным "Гюрза" рассказала РИА Новости о своём боевом пути и работе по спасению раненых бойцов в зоне специальной военной операции.

По её словам, в зону СВО она была направлена в январе 2023 года по приказу командования.

"По приказу, я штатный военнослужащий, не выполнить приказ не могла. Прошла несколько направлений. Была сначала на Херсонском направлении, теперь на направлении Доброполье работаем", — рассказала фельдшер.

Она отметила, что в начале службы было непросто привыкнуть к условиям боевой работы.

"Моё окружение — мои санитары, водители, санитарные инструкторы — все ребята прям вообще огонь. Выполняем очень большой объём работы. Если требуется, можем работать и круглосуточно", — добавила она.

Фельдшер также рассказала о том, как проходит оказание помощи раненым бойцам на Добропольском направлении.

"Привезли бойца, уложили, осмотр, ревизия раны, в зависимости от характера — если есть костные отломки и так далее. Сначала всё обработать, но первое всегда — доступ в вену. Определённые лекарства ввели, чтобы стабилизировать состояние бойца. Обезболили, конечно, само собой разумеется. Контроль жгутов, повязки", — пояснила она.

При необходимости медики проводят дополнительные процедуры, включая ушивание ран.