Фельдшер рассказала о своем боевом пути в зоне СВО

Фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" ВС РФ, с позывным... РИА Новости, 08.03.2026
ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" ВС РФ, с позывным "Гюрза" рассказала РИА Новости о своём боевом пути и работе по спасению раненых бойцов в зоне специальной военной операции.
По её словам, в зону СВО она была направлена в январе 2023 года по приказу командования.
"По приказу, я штатный военнослужащий, не выполнить приказ не могла. Прошла несколько направлений. Была сначала на Херсонском направлении, теперь на направлении Доброполье
работаем", — рассказала фельдшер.
Она отметила, что в начале службы было непросто привыкнуть к условиям боевой работы.
"Моё окружение — мои санитары, водители, санитарные инструкторы — все ребята прям вообще огонь. Выполняем очень большой объём работы. Если требуется, можем работать и круглосуточно", — добавила она.
Фельдшер также рассказала о том, как проходит оказание помощи раненым бойцам на Добропольском направлении.
"Привезли бойца, уложили, осмотр, ревизия раны, в зависимости от характера — если есть костные отломки и так далее. Сначала всё обработать, но первое всегда — доступ в вену. Определённые лекарства ввели, чтобы стабилизировать состояние бойца. Обезболили, конечно, само собой разумеется. Контроль жгутов, повязки", — пояснила она.
При необходимости медики проводят дополнительные процедуры, включая ушивание ран.
"Бывает, нужно ушить рану. Ушивание раны тоже делаем запросто. Как стабилизировали до такого состояния, чтобы можно было дальше везти на следующий этап — в медицинскую роту, уже на врачебные процедуры", — отметила "Гюрза".