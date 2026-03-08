Рейтинг@Mail.ru
Фельдшер рассказала о своем боевом пути в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 08.03.2026
Фельдшер рассказала о своем боевом пути в зоне СВО
Фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" ВС РФ, с позывным...
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
вооруженные силы рф
доброполье (город)
безопасность, доброполье (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Доброполье (город), Вооруженные силы РФ
ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" ВС РФ, с позывным "Гюрза" рассказала РИА Новости о своём боевом пути и работе по спасению раненых бойцов в зоне специальной военной операции.
По её словам, в зону СВО она была направлена в январе 2023 года по приказу командования.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Сам не ожидал". На что решился известный хирург, потеряв руку на фронте
4 января, 08:00
"По приказу, я штатный военнослужащий, не выполнить приказ не могла. Прошла несколько направлений. Была сначала на Херсонском направлении, теперь на направлении Доброполье работаем", — рассказала фельдшер.
Она отметила, что в начале службы было непросто привыкнуть к условиям боевой работы.
"Моё окружение — мои санитары, водители, санитарные инструкторы — все ребята прям вообще огонь. Выполняем очень большой объём работы. Если требуется, можем работать и круглосуточно", — добавила она.
Фельдшер также рассказала о том, как проходит оказание помощи раненым бойцам на Добропольском направлении.
Сотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения
Вчера, 12:47
"Привезли бойца, уложили, осмотр, ревизия раны, в зависимости от характера — если есть костные отломки и так далее. Сначала всё обработать, но первое всегда — доступ в вену. Определённые лекарства ввели, чтобы стабилизировать состояние бойца. Обезболили, конечно, само собой разумеется. Контроль жгутов, повязки", — пояснила она.
При необходимости медики проводят дополнительные процедуры, включая ушивание ран.
"Бывает, нужно ушить рану. Ушивание раны тоже делаем запросто. Как стабилизировали до такого состояния, чтобы можно было дальше везти на следующий этап — в медицинскую роту, уже на врачебные процедуры", — отметила "Гюрза".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
