Рейтинг@Mail.ru
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 08.03.2026 (обновлено: 05:36 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/suverenitet-2079318201.html
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива - РИА Новости, 08.03.2026
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива
Суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:30:00+03:00
2026-03-08T05:36:00+03:00
иран
персидский залив
ван и (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
китай
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074366493_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0d39c4cbdceaca2fa1f92967fd4c91b.jpg
https://ria.ru/20260308/voprosy-2079318418.html
иран
персидский залив
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074366493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b57acdb2a3b2f441c81116c1e137781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, персидский залив, ван и (политик), военная операция сша и израиля против ирана, в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей
Иран, Персидский залив, Ван И (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива

Ван И: нужно уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива

© REUTERS / Liesa JohannssenВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Мы считаем, что суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать", - сказал он.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И
05:34
 
ИранПерсидский заливВан И (политик)Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала