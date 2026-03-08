https://ria.ru/20260308/suverenitet-2079318201.html
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива
Суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 08.03.2026
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива
Ван И: нужно уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива