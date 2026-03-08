СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. США рассматривают различные варианты действий против ядерной программы Ирана, включая возможность установления временного контроля над отдельными объектами, сообщает издание США рассматривают различные варианты действий против ядерной программы Ирана, включая возможность установления временного контроля над отдельными объектами, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с обсуждаемыми планами.

"Существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств по временному занятию некоторых объектов", — сказал изданию один из собеседников, знакомых с ходом обсуждений.

По данным Semafor, среди рассматриваемых вариантов также обсуждается возможная операция сил специального назначения США по захвату и уничтожению ключевых объектов иранской ядерной инфраструктуры.

Как отметил специалист по возможностям сил специальных операций Джонатан Хакетт, подобные подразделения тренируются для миссий по изъятию или уничтожению расщепляющихся материалов, центрифуг и другого оборудования, связанного с программами оружия массового уничтожения.

Издание отмечает, что такие сценарии разрабатывались американскими военными, включая Центральное командование США (CENTCOM), а также обсуждались с израильскими союзниками.