СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана
СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана
США рассматривают различные варианты действий против ядерной программы Ирана, включая возможность установления временного контроля над отдельными объектами,... РИА Новости, 08.03.2026
Semafor: США обсуждают захват ключевых объектов иранской ядерной программы
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости.
США рассматривают различные варианты действий против ядерной программы Ирана, включая возможность установления временного контроля над отдельными объектами, сообщает издание Semafor
со ссылкой на источники, знакомые с обсуждаемыми планами.
"Существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств по временному занятию некоторых объектов", — сказал изданию один из собеседников, знакомых с ходом обсуждений.
По данным Semafor, среди рассматриваемых вариантов также обсуждается возможная операция сил специального назначения США
по захвату и уничтожению ключевых объектов иранской ядерной инфраструктуры.
Как отметил специалист по возможностям сил специальных операций Джонатан Хакетт, подобные подразделения тренируются для миссий по изъятию или уничтожению расщепляющихся материалов, центрифуг и другого оборудования, связанного с программами оружия массового уничтожения.
Издание отмечает, что такие сценарии разрабатывались американскими военными, включая Центральное командование США (CENTCOM), а также обсуждались с израильскими союзниками.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан
