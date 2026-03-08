Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ssha-2079370279.html
СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана
СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана
США рассматривают различные варианты действий против ядерной программы Ирана, включая возможность установления временного контроля над отдельными объектами,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:37:00+03:00
2026-03-08T13:37:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260306/dom-2079124674.html
https://ria.ru/20260307/iran-2079214897.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США допускают временный контроль над ядерными объектами Ирана

Semafor: США обсуждают захват ключевых объектов иранской ядерной программы

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. США рассматривают различные варианты действий против ядерной программы Ирана, включая возможность установления временного контроля над отдельными объектами, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с обсуждаемыми планами.
"Существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств по временному занятию некоторых объектов", — сказал изданию один из собеседников, знакомых с ходом обсуждений.
Скриншот публикации в официальном аккаунте Белого дома в Х - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA
6 марта, 20:26
По данным Semafor, среди рассматриваемых вариантов также обсуждается возможная операция сил специального назначения США по захвату и уничтожению ключевых объектов иранской ядерной инфраструктуры.
Как отметил специалист по возможностям сил специальных операций Джонатан Хакетт, подобные подразделения тренируются для миссий по изъятию или уничтожению расщепляющихся материалов, центрифуг и другого оборудования, связанного с программами оружия массового уничтожения.
Издание отмечает, что такие сценарии разрабатывались американскими военными, включая Центральное командование США (CENTCOM), а также обсуждались с израильскими союзниками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ
7 марта, 13:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Масуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала