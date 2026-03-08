МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. ВС России ударили по местам подготовки и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщает Минобороны РФ.
ВСУ потеряли за сутки 1255 военнослужащих, 180 беспилотников, 96 единиц военной автомобильной техники и 26 танков.
Женщины в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин за смелость и мужество в зоне СВО.
Анестезиолог-реаниматолог 68-й гвардейской ордена Красного знамени севастопольской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Жара" рассказала РИА Новости, что заключила контракт с ВС РФ в свой день рождения и и уже два года служит в армии.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО, на производствах и в госпиталях, подчеркнув, что эта работа приближает победу России.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила с 8 марта женщин, которые находятся на передовой и защищают российских граждан.
Знай наших!
Путин каждый день интересуется судьбой бойцов СВО, оказавшихся в украинском плену, сообщила Москалькова.
Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 "Тигр" 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Суетолог" рассказала РИА Новости, что почти за год службы не видела ни одного пулевого ранения, основная масса ранений - осколки.
Расчёт САУ "Гвоздика" поразил сеть укреплённых сооружений ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны России. Расчеты группировки войск "Центр" сорвали ротацию личного состава ВСУ на днепропетровском направлении. Расчеты зенитных установок ЗУ-23 группировки войск РФ "Запад" в ходе выполнения огневых задач уничтожили разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты боевиков ВСУ на краснолиманском направлении. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области.
Расчёты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты РФ уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на добропольском направлении с начала года, сообщил РИА Новости начальник ПВО 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Титан".
Радиотелефонист Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Ворчун" рассказал РИА Новости, как поразил из личного стрелкового оружия тяжелый дрон противника типа "Баба-Яга" на харьковском направлении.
Российские военные под Киевом в 2022 году оказывали помощь украинским детям, прятавшимся в подвалах от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".
Операционная медсестра 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Тюльпан" рассказала РИА Новости, что 13 лет служит в армии, потому что всегда мечтала помогать людям, и приняла решение участвовать в СВО вместе с другими сослуживцами.
Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине, утверждает глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин. Также Путин назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран. И назвал странной ситуацию в отношениях Киева и Европы, по его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот.
Внезапно "открылись глаза"
Латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся в страны региона с опытом ведения современной войны, представляют угрозу из-за их набора в преступные группировки, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. Схемы набора бразильцев в ВСУ следует расследовать, и не исключено, что этим займутся власти страны, а родственники погибших потребуют компенсацию.
Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 миллиардов евро, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Подлые поступки ВСУ
БПЛА попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Восемь человек пострадали и один погиб в результате атаки БПЛА в Васильевке Запорожской области. Супружеская пара погибла, ребенок ранен в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области.
Вдов солдат ВСУ задерживали в украинском городе Сумы для беседы перед акцией, на которой женщины планировали протестовать из-за принятого Верховной радой закона об ограничении выплат родственникам пропавшего без вести, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
ВСУ ведут артобстрел рядом с Энергодаром Запорожской области, обесточены два микрорайона города, сообщил глава администрации Максим Пухов.
ВСУ атаковали Суземский район Брянской области, поврежден гражданский автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз.
У рояля все те же
Появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию, в том числе против своих же спонсоров, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются для Киева способом ядерного шантажа.
Взрыв Украиной газопровода "Северный поток" был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
