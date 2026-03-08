Спецоперация, 8 марта: ВС России уничтожили места запуска БПЛА ВСУ

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. ВС России ударили по местам подготовки и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщает Минобороны РФ.

ВСУ потеряли за сутки 1255 военнослужащих, 180 беспилотников, 96 единиц военной автомобильной техники и 26 танков.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.03.2026 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.03.2026

Женщины в зоне СВО

Анестезиолог-реаниматолог 68-й гвардейской ордена Красного знамени севастопольской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Жара" рассказала РИА Новости, что заключила контракт с ВС РФ в свой день рождения и и уже два года служит в армии.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО, на производствах и в госпиталях, подчеркнув, что эта работа приближает победу России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила с 8 марта женщин, которые находятся на передовой и защищают российских граждан.

Знай наших!

Путин каждый день интересуется судьбой бойцов СВО, оказавшихся в украинском плену, сообщила Москалькова.

Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 "Тигр" 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Суетолог" рассказала РИА Новости, что почти за год службы не видела ни одного пулевого ранения, основная масса ранений - осколки.

Расчёт САУ "Гвоздика" поразил сеть укреплённых сооружений ВСУ в Запорожской области , сообщило Минобороны России. Расчеты группировки войск "Центр" сорвали ротацию личного состава ВСУ на днепропетровском направлении. Расчеты зенитных установок ЗУ-23 группировки войск РФ "Запад" в ходе выполнения огневых задач уничтожили разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты боевиков ВСУ на краснолиманском направлении. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области

Расчёты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты РФ уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на добропольском направлении с начала года, сообщил РИА Новости начальник ПВО 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Титан".

Радиотелефонист Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Ворчун" рассказал РИА Новости, как поразил из личного стрелкового оружия тяжелый дрон противника типа "Баба-Яга" на харьковском направлении.

Российские военные под Киевом в 2022 году оказывали помощь украинским детям, прятавшимся в подвалах от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".

Операционная медсестра 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Тюльпан" рассказала РИА Новости, что 13 лет служит в армии, потому что всегда мечтала помогать людям, и приняла решение участвовать в СВО вместе с другими сослуживцами.

Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине , утверждает глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин. Также Путин назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран. И назвал странной ситуацию в отношениях Киева и Европы , по его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот.

Внезапно "открылись глаза"

Латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся в страны региона с опытом ведения современной войны, представляют угрозу из-за их набора в преступные группировки, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. Схемы набора бразильцев в ВСУ следует расследовать, и не исключено, что этим займутся власти страны, а родственники погибших потребуют компенсацию.

Роберт Фицо. Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 миллиардов евро, считает премьер-министр Словакии

Подлые поступки ВСУ

БПЛА попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий . Восемь человек пострадали и один погиб в результате атаки БПЛА в Васильевке Запорожской области. Супружеская пара погибла, ребенок ранен в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области.

Вдов солдат ВСУ задерживали в украинском городе Сумы для беседы перед акцией, на которой женщины планировали протестовать из-за принятого Верховной радой закона об ограничении выплат родственникам пропавшего без вести, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

ВСУ ведут артобстрел рядом с Энергодаром Запорожской области, обесточены два микрорайона города, сообщил глава администрации Максим Пухов.

У рояля все те же

Появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию, в том числе против своих же спонсоров, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . Атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются для Киева способом ядерного шантажа.