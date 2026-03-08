https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079324291.html
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском - РИА Новости, 08.03.2026
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
Радиотелефонист Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Ворчун" рассказал РИА Новости, как поразил из личного стрелкового оружия РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:33:00+03:00
2026-03-08T07:33:00+03:00
2026-03-08T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079320750.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
РИА Новости: боец ВС РФ сбил дрон "Баба-Яга" из стрелкового оружия под Купянском
БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Радиотелефонист Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Ворчун" рассказал РИА Новости, как поразил из личного стрелкового оружия тяжелый дрон противника типа "Баба-Яга" на харьковском направлении.
"Выполняю задачи на харьковском направлении в районе населенного пункта город Купянск. Охраняя позиции гаубичной батареи, заметил гексакоптер типа "Баба-Яга". Из личного стрелкового оружия его поразил", — добавил "Ворчун".
Кадры поражения дрона есть в распоряжении РИА Новости.