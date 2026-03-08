Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079324291.html
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
Радиотелефонист Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Ворчун" рассказал РИА Новости, как поразил из личного стрелкового оружия
2026-03-08T07:33:00+03:00
2026-03-08T07:33:00+03:00
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Радиотелефонист Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Ворчун" рассказал РИА Новости, как поразил из личного стрелкового оружия тяжелый дрон противника типа "Баба-Яга" на харьковском направлении.
"Выполняю задачи на харьковском направлении в районе населенного пункта город Купянск. Охраняя позиции гаубичной батареи, заметил гексакоптер типа "Баба-Яга". Из личного стрелкового оружия его поразил", — добавил "Ворчун".
Кадры поражения дрона есть в распоряжении РИА Новости.
