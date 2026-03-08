Морпехи уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Расчёты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты РФ уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на добропольском направлении с начала года, сообщил РИА Новости начальник ПВО 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Титан".

"С начала этого года уничтожено порядка 80–90 целей. Конечно, это небольшой показатель, но всё связано с погодными условиями. Если бы условия были более благоприятные, противник летал бы активнее", - рассказал он.

По словам военнослужащего, подразделения активно используют различные типы беспилотников и продолжают наращивать их применение.