Морпехи уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 08.03.2026
Морпехи уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении
Морпехи уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении
РИА Новости
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Морпехи уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Расчёты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты РФ уничтожили до 90 беспилотников ВСУ на добропольском направлении с начала года, сообщил РИА Новости начальник ПВО 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Титан".
"С начала этого года уничтожено порядка 80–90 целей. Конечно, это небольшой показатель, но всё связано с погодными условиями. Если бы условия были более благоприятные, противник летал бы активнее", - рассказал он.
По словам военнослужащего, подразделения активно используют различные типы беспилотников и продолжают наращивать их применение.
"Мы летаем на FPV-дронах, у нас есть такие дроны, как "Молния", "Сокол". Но пока мы на них особо не летаем. У нас хорошо получается, соответственно, и направление это развиваем — в том числе беспилотники самолётного типа", - добавил собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Операторы БПЛА "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
