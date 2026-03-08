https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079317355.html
Операторы БПЛА "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области
Операторы БПЛА "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.03.2026
Операторы БПЛА "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2026
Операторы БПЛА "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области
FPV-дроны группировки войск "Север" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области