06:19 08.03.2026
Захарова напомнила, что США и Израиль годами обвиняли Иран в создании ОМУ
Захарова напомнила, что США и Израиль годами обвиняли Иран в создании ОМУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости напомнила, что США и Израиль годами обвиняли Иран в разработке оружия массового поражения РИА Новости, 08.03.2026
в мире, иран, россия, сша, мария захарова, магатэ
В мире, Иран, Россия, США, Мария Захарова, МАГАТЭ
Захарова напомнила, что США и Израиль годами обвиняли Иран в создании ОМУ

Захарова: США и Израиль годами обвиняли Иран в создании ОМУ

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости напомнила, что США и Израиль годами обвиняли Иран в разработке оружия массового поражения (ОМУ), при том, что ядерная программа Ирана находится под контролем МАГАТЭ.
"Напомню, много лет Израиль и США в разных формах... обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения. Это при том, что ядерная программа Ирана находится под контролем МАГАТЭ, и Иран стал самой проверяемой с этой точки зрения страной... Это бесконечные доклады, это обсуждение иранской ядерной программы как внутри международной организации, которая расположена в Вене, так и в других форматах", - сказала Захарова.
Она отметила, что благодаря этой работе удалось многое сделать, в том числе и выйти на договоренности, которые были заключены с участием России, США, Евросоюза и Китая.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД
В миреИранРоссияСШАМария ЗахароваМАГАТЭ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
