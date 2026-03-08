Рейтинг@Mail.ru
В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД - РИА Новости, 08.03.2026
04:09 08.03.2026
В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД
В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД - РИА Новости, 08.03.2026
В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД
Все вспомнили о механизме снэпбэка (механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ ООН) в иранской ядерной программе для того, чтобы оказать... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T04:09:00+03:00
2026-03-08T04:09:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
мария захарова
оон
иран
сша
россия
в мире, иран, сша, россия, мария захарова, оон
В мире, Иран, США, Россия, Мария Захарова, ООН
В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД

Захарова: о "снэпбэке" в договоре СВПД вспомнили только, чтобы надавить на Иран

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Все вспомнили о механизме снэпбэка (механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ ООН) в иранской ядерной программе для того, чтобы оказать давление на Иран, но никто о нем не вспомнил, когда из СВПД выходили США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"После этого (выхода США из договора СВПД - ред.) начались раунды переговоров по поводу так называемого снэпбэка, задействования процедуры, которая должна была быть задействована, когда американцы уходили из этой договорённости, но почему-то тогда о ней никто не вспомнил, а вспомнили потом для того, чтобы вновь оказать давление на Иран", - сказала Захарова.
На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года. Иран, заявляя о праве на мирный атом, опирается на положения Договора о нераспространении ядерного оружия.
