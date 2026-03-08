В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Все вспомнили о механизме снэпбэка (механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ ООН) в иранской ядерной программе для того, чтобы оказать давление на Иран, но никто о нем не вспомнил, когда из СВПД выходили США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.