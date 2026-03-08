Рейтинг@Mail.ru
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
03:17 08.03.2026 (обновлено: 03:24 08.03.2026)
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
Гостиница на набережной в центре Бейрута подверглась удару беспилотника, три человека погибли и шестеро ранены, сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed со... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260308/drony-2079312942.html
бейрут
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте

Al-Jadeed: три человека погибли при атаке БПЛА на гостиницу в Бейруте

Автомобиль скорой помощи в Бейруте
Автомобиль скорой помощи в Бейруте - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Гостиница на набережной в центре Бейрута подверглась удару беспилотника, три человека погибли и шестеро ранены, сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed со ссылкой на источник в службе безопасности.
"По предварительным данным, три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по номеру в одной из гостиниц на Рауше", - говорится в сообщении.
Атака беспилотников в иракском Эрбиле - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN
03:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
