СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
Гостиница на набережной в центре Бейрута подверглась удару беспилотника, три человека погибли и шестеро ранены, сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed со... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:17:00+03:00
2026-03-08T03:17:00+03:00
2026-03-08T03:24:00+03:00
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
