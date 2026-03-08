https://ria.ru/20260308/sluzhba-2079315748.html
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе - РИА Новости, 08.03.2026
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
Военнослужащая группировки войск "Север" с позывным "Барс" рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что служить в армии было её мечтой с детства и ей... РИА Новости, 08.03.2026
Оператор БПЛА с позывным "Барс" рассказала о службе в мужском коллективе
Оператор БПЛА группировки войск "Север" с позывным "Барс" рассказала РИА Новости о службе в мужском коллективе.
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
РИА Новости: женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащая группировки войск "Север" с позывным "Барс" рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что служить в армии было её мечтой с детства и ей нравится служить и приносить пользу стране наравне с мужчинами.
"Я ходила и говорила: мам, я вот отучусь на медика — это был единственный вариант попасть в армию, и за мной будет прилетать вертолет, и будет забирать меня в горячие точки. Я буду людей спасать", - поделилась "Барс".
Детскую мечту она пыталась осуществить много раз — пять раз девушке отказывали в подписании контракта. После этого она некоторое время служила медиком.
"В женском коллективе вообще не уживаюсь никак, не знаю почему. Я очень люблю женщин, я уважаю, но не могу с ними работать", - рассказала "Барс".
Сейчас девушка выполняет задачи наравне с сослуживцами-мужчинами и подчёркивает, что в армии пола нет.
"В армии нет пола, когда ты об этом не напоминаешь. То есть, если с тобой нет проблем — тебе не нужен отдельный душ, не нужна куча часов на сборы. Сказали — срочный выезд, а ты еще спишь", - объяснила "Барс".
Сослуживцы ценят в девушке особый подход в работе и женский взгляд, который дополняет мужскую холодную логику.
"Выносливость у женщин намного лучше. Мы терпеливее, сосредоточеннее... Женщины всегда более усидчивые и дотошные", - предположила "Барс".