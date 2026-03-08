В Швейцарии не исключают втягивание Европы в конфликт вокруг Ирана

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер не исключил, что Европа может оказаться втянутой в конфликт вокруг Ирана.

"Этого нельзя исключать. Более того, я считаю, что война не ограничится традиционными военными действиями. Напротив, Европа , а следовательно, и Швейцария , могут пострадать от асимметричной войны", - заявил Пфистер в интервью газете Tagesanzeiger , отвечая на вопрос, будет ли Европа втянута в конфликт вокруг Ирана

Под этим министр имеет в виду теракты со стороны исламистов на территории Европы.

"Конечно, я надеюсь, что до этого не дойдет. Тем не менее эта опасность, к сожалению, реальна. Швейцария не застрахована от подобных террористических атак... Кроме того, война может спровоцировать волну беженцев, которая затронет и нас", - сказал он.

При этом Пфистер не считает, что Швейцарии напрямую угрожают иранские ракеты большой дальности. Однако, по его мнению, возможны экономические последствия из-за нарушения поставок нефти.

Министр подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить крупномасштабную войну, выходящую за пределы региона.

"Риск войн намного выше, чем всего несколько лет назад. Но я не хочу рисовать картину новой мировой войны. В нынешней ситуации это было бы неправильно", - отметил он.