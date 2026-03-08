Рейтинг@Mail.ru
Швейцария обвинила США и Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 08.03.2026
16:19 08.03.2026
Швейцария обвинила США и Израиль в нарушении международного права
Глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер назвал нарушением международного права нападение США и Израиля на Иран и призвал все стороны конфликта прекратить...
Швейцария обвинила США и Израиль в нарушении международного права

Глава МО Швейцарии назвал нападение на Иран нарушением международного права

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер назвал нарушением международного права нападение США и Израиля на Иран и призвал все стороны конфликта прекратить насилие и защитить гражданское население.
"Федеральный совет считает, что нападение на Иран представляет собой нарушение международного права. На наш взгляд, это представляет собой нарушение запрета на насилие. Мы призываем все стороны конфликта остановить насилие и пощадить гражданское население... Американцы и Израиль атаковали Иран с воздуха. При этом они, как и Иран, нарушили международное право", - заявил Пфистер в интервью газете Tagesanzeiger.
По его словам, Швейцария в последние годы всегда прилагала усилия для поддержания открытыми каналов связи между США и Ираном. Министр не считает, что при этом были допущены какие-либо ошибки.
"Всегда нужно стараться предотвращать конфликты. К сожалению, реальность такова, что такие усилия не всегда увенчиваются успехом. Конечно, будут случаи, когда мы добьемся большего успеха", - сказал Пфистер.
Министр также высказал мнение, что для швейцарского нейтралитета конфликт вокруг Ирана ничего не меняет. "До сих пор нам не приходилось принимать никаких решений, касающихся Ирана, США или Израиля. Не поступало запросов на рейсы через Швейцарию, а также на экспорт военных материалов в соответствующие страны", - сказал он.
Отвечая на вопрос, следует ли немедленно прекратить экспорт вооружений в США на фоне конфликта, министр ответил, что заявок на экспорт пока не поступало. "Государственный секретариат по экономике и Федеральный совет примут решение по этому вопросу, как только будут поданы заявки на экспорт. На данный момент заявок не поступало", - сказал Пфистер.
Британская газета Financial Times со ссылкой на западного дипломата в Тегеране ранее сообщала, что Швейцария пыталась поучаствовать в усилиях по снижению напряженности между США и Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
