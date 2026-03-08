Роскачество рассказало, как выбрать настоящий шоколад

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. При выборе шоколада стоит ориентироваться на изготовленную по ГОСТу продукцию, обращать внимание на структуру шоколада - она должна быть однородной, а состав - достаточно коротким, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Эксперты советуют отдавать предпочтение шоколаду, изготовленному по ГОСТу. Дополнительным плюсом будет наличие на упаковке российского Знака качества - это говорит о том, что продукция соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам качества", - сказали в организации.

Там отметили, что на сегодняшний день в России в продаже находятся семь наименований от популярных производителей, которые отмечены таким знаком.

Кроме того, значение имеет и внешний вид самой плитки шоколада. "Поверхность может быть глянцевой и блестящей, а также матовой и ровной, с рисунком или без - строгих требований здесь нет, особенно если речь идет о шоколаде с добавками, в том числе орехами, цукатами или изюмом. Тем не менее структура должна оставаться однородной: все добавки должны равномерно распределяться по всей плитке", - добавили в Роскачестве.

В составе темного шоколада, как правило, должны быть какао-масло, тертый какао и сахар, а в молочном добавляется сухое молоко.