https://ria.ru/20260308/shokolad-2079316841.html
Роскачество рассказало, как выбрать настоящий шоколад
Роскачество рассказало, как выбрать настоящий шоколад - РИА Новости, 08.03.2026
Роскачество рассказало, как выбрать настоящий шоколад
При выборе шоколада стоит ориентироваться на изготовленную по ГОСТу продукцию, обращать внимание на структуру шоколада - она должна быть однородной, а состав -... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:03:00+03:00
2026-03-08T05:03:00+03:00
2026-03-08T05:03:00+03:00
общество
россия
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982666274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a52f43d083bf679cf1c9f5ea6d89aac.jpg
https://ria.ru/20260221/roskachestvo-2075932897.html
https://ria.ru/20260106/shokolad-2066577143.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982666274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2d15730742c3664c89493b631746d43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роскачество
Общество, Россия, Роскачество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящий шоколад
РИА Новости: при выборе шоколада стоит выбирать изготовленные по ГОСТу продукты
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. При выборе шоколада стоит ориентироваться на изготовленную по ГОСТу продукцию, обращать внимание на структуру шоколада - она должна быть однородной, а состав - достаточно коротким, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты советуют отдавать предпочтение шоколаду, изготовленному по ГОСТу. Дополнительным плюсом будет наличие на упаковке российского Знака качества - это говорит о том, что продукция соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам качества", - сказали в организации.
Там отметили, что на сегодняшний день в России
в продаже находятся семь наименований от популярных производителей, которые отмечены таким знаком.
Кроме того, значение имеет и внешний вид самой плитки шоколада. "Поверхность может быть глянцевой и блестящей, а также матовой и ровной, с рисунком или без - строгих требований здесь нет, особенно если речь идет о шоколаде с добавками, в том числе орехами, цукатами или изюмом. Тем не менее структура должна оставаться однородной: все добавки должны равномерно распределяться по всей плитке", - добавили в Роскачестве.
В составе темного шоколада, как правило, должны быть какао-масло, тертый какао и сахар, а в молочном добавляется сухое молоко.
Маркировка качественного продукта обязательно включает дату изготовления, срок годности и условия хранения. Производитель также обязан указывать наличие ГМО, если их содержание превышает установленную норму, и обозначение стандарта (например, ГОСТ), по которому изготовлен шоколад.