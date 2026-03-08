https://ria.ru/20260308/samolet-2079437987.html
Пассажиры рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадали
Пассажиры рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадали
Пассажиры рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадали
Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадал, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 08.03.2026
Пассажиры рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадали
Azur Air: в севшем в Янгоне самолете находились 336 человек, никто не пострадал