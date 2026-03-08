https://ria.ru/20260308/rybakina-2079304126.html
Третья ракетка мира Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над американкой Хейли Баптист в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Рыбакина обыграла Баптист и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе