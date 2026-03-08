МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию личного состава ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.

"Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили живую силу ВСУ ", — говорится в заявлении.

Российские бойцы выявляют и ликвидируют даже одиночных украинских боевиков, передвигающихся в маскхалатах, отметили в ведомстве.

"Профессионализм операторов <...> позволяет выявлять все цели и уничтожать их точными ударами", — добавили там.