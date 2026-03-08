https://ria.ru/20260308/rotatsiya-2079317110.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Днепропетровском направлении
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Днепропетровском направлении - РИА Новости, 08.03.2026
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Днепропетровском направлении
Российские военные сорвали ротацию личного состава ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:07:00+03:00
2026-03-08T05:07:00+03:00
2026-03-08T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054954_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_de4857611649b17f2bdbe09e7e684eee.jpg
https://ria.ru/20260308/svo-2079023749.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054954_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ded6a3fb936fd7fa04caea55109118b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Днепропетровском направлении
Группировка "Центр" сорвала ротацию ВСУ на Днепропетровском направлении
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию личного состава ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили живую силу ВСУ
", — говорится в заявлении.
Российские бойцы выявляют и ликвидируют даже одиночных украинских боевиков, передвигающихся в маскхалатах, отметили в ведомстве.
"Профессионализм операторов <...> позволяет выявлять все цели и уничтожать их точными ударами", — добавили там.
На Днепропетровском направлении действуют подразделения "Центра" и "Востока". В зоне их ответственности противник в совокупности потерял более 695 военных, 17 ББМ, семь автомобилей и артиллерийское орудие.