ВС России сорвали ротацию ВСУ на Днепропетровском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 08.03.2026 (обновлено: 08:52 08.03.2026)
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Днепропетровском направлении
Российские военные сорвали ротацию личного состава ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию личного состава ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили живую силу ВСУ", — говорится в заявлении.
Российские бойцы выявляют и ликвидируют даже одиночных украинских боевиков, передвигающихся в маскхалатах, отметили в ведомстве.
"Профессионализм операторов <...> позволяет выявлять все цели и уничтожать их точными ударами", — добавили там.
На Днепропетровском направлении действуют подразделения "Центра" и "Востока". В зоне их ответственности противник в совокупности потерял более 695 военных, 17 ББМ, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
