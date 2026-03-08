Рейтинг@Mail.ru
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении - РИА Новости, 08.03.2026
08:05 08.03.2026
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении - РИА Новости, 08.03.2026
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении
Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду, подсчитало РИА Новости по данным национальных... РИА Новости, 08.03.2026
экономика, россия, италия, канада, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Италия, Канада, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении

РФ в 2025 году заняла 8-е место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Так, российская экономика, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей, что в долларовом выражении составляет 2,556 триллиона. В результате страна стала восьмой по размеру долларового ВВП.
