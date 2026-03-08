https://ria.ru/20260308/rossija-2079325539.html
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении - РИА Новости, 08.03.2026
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении
Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду, подсчитало РИА Новости по данным национальных... РИА Новости, 08.03.2026
Россия заняла восьмое место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении
РФ в 2025 году заняла 8-е место в рейтинге по объему ВВП в долларовом выражении