Завершено расследование дела о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений,... РИА Новости, 08.03.2026
белгородская область
2026
В Белгородской области завершили расследование хищений на фортификациях
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Завершено расследование дела о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с его ходом.
"Расследование дела было завершено, некоторые фигуранты уже ознакомились с его материалами", - рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей.
Под арест были отправлены Базаров, а также бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников и его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая. Всего в деле 10 обвиняемых, говорилось в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.