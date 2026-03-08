В Белгородской области завершили расследование хищений на фортификациях

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Завершено расследование дела о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с его ходом.

"Расследование дела было завершено, некоторые фигуранты уже ознакомились с его материалами", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей.