Путин интересуется судьбой пленных бойцов СВО, заявила Москалькова
Президент РФ Владимир Путин каждый день интересуется судьбой бойцов СВО, оказавшихся в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна РИА Новости, 08.03.2026
Москалькова: "Спасибо нашему президенту"
"Спасибо нашему президенту. Он каждый день спрашивает - как наши ребята, как бойцы, их надо выручать", - сказала Москалькова на видео, опубликованном в своем канале на платформе Max.
