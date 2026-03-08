Рейтинг@Mail.ru
Путин интересуется судьбой пленных бойцов СВО, заявила Москалькова
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 08.03.2026
Путин интересуется судьбой пленных бойцов СВО, заявила Москалькова
Путин интересуется судьбой пленных бойцов СВО, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.03.2026
Путин интересуется судьбой пленных бойцов СВО, заявила Москалькова
Президент РФ Владимир Путин каждый день интересуется судьбой бойцов СВО, оказавшихся в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна РИА Новости, 08.03.2026
Москалькова: "Спасибо нашему президенту"
"Спасибо нашему президенту. Он каждый день спрашивает - как наши ребята, как бойцы, их надо выручать", - сказала Москалькова на видео, опубликованном в своем канале на платформе Max.
Путин интересуется судьбой пленных бойцов СВО, заявила Москалькова

Москалькова: Путин каждый день интересуется бойцами СВО, попавшими в плен

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин каждый день интересуется судьбой бойцов СВО, оказавшихся в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен опубликовала видео, на котором пообщалась с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена в ходе обмена 5-6 марта.
"Спасибо нашему президенту. Он каждый день спрашивает - как наши ребята, как бойцы, их надо выручать", - сказала Москалькова на видео, опубликованном в своем канале на платформе Max.
Ранее Минобороны РФ сообщали, что 6 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
Пятого марта в Россию вернулись 200 военнослужащих.
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
